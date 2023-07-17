Объявлено число запущенных в Карабахе инвестиционных проектов

БАКУ /Trend/ - На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана начата реализация около 80 инвестиционных проектов.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил сегодня президент Конфедерации предпринимателей Азербайджана Мамед Мусаев на 35-м заседании совета директоров Исламской торгово-промышленной и сельскохозяйственной палаты.

Он отметил, что объем средств, потраченных на настоящий момент на возрождение освобожденных от оккупации земель, составляет около 7 миллиардов долларов США.

"В Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах строится мощная инфраструктура с применением новейших технологий в соответствии с требованиями современности. Параллельно продолжаются работы по восстановлению оскверненных армянскими вандалами религиозных памятников. Факты жестокого разрушения наших мечетей и кладбищ представлены в соответствующие международные организации. Количество инвестиционных проектов, которые уже запущены, приближается к 80.

В основном они охватывают промышленность, сельское хозяйство, торговлю и сектор услуг. 18% внешнеторгового оборота Азербайджана, или 9,3 миллиарда долларов США, приходятся на страны-члены Исламской торгово-промышленной и сельскохозяйственной палаты", - сказал Мусаев.

Отметим, что до 2026 года инвестиции в проекты в Карабахе, благодаря активному привлечению иностранных инвесторов, запланированы на уровне около 10 млрд долларов.

С 2023 года предприниматели, работающие на освобождённых территориях, освобождены на 10 лет от налога на прибыль, имущество, землю. Кроме этого, их обязательные социальные платежи субсидируются государством.

Помимо этого, предприниматели, занимающиеся на этих территориях производством продукции, имеют право на льготы по таможенным пошлинам при импорте сырья и материалов, а импорт освобожден от выплаты НДС на 10 лет.