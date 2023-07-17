В Азербайджане предлагается разработать "Индекс жалоб" по всем видам страховых услуг

БАКУ/Trend/ - Центр социальных исследований (ЦСИ) предлагает Центральному банку Азербайджана (ЦБА) рассмотреть возможность разработки "индекса жалоб" для оценки эффективности страховых компаний в различных классах и видах страхования.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал председатель правления ЦСИ Захид Орудж в ходе конференции «Способы успешного разрешения страховых споров».

"Инициативность и чувствительность нового руководства банка к общественному мнению, вызовам экспертов вселяют большую уверенность в позитивных изменениях в этой сфере. В этом случае покупатель страховки может получить возможность оценить услуги компаний по индексам. Эксперты отмечают, что когда граждане выбирают страховые компании, они будут опираться на эти критерии, определя, в какой страховой компании есть недовольство, а в какой нет. Страховые компании проанализируют этот индекс и постараются подойти к опросам граждан достаточно чутко. Но если страховые компании увидят, что индекс не работает, он искажен, а не объективен, то это будет не так эффективно. В противном случае компании будут постоянно чувствовать ответственность, чтобы сохранить свои рейтинги в индексе и, тем самым, не потерять клиентов", - отметил он.

Орудж также подчеркнул, что составление индексов может положительно повлиять на решение таких вопросов, как просрочка возмещения убытков и неудовлетворенность граждан суммами страховых выплат.

Отметим, что с октября 2022 года ЦБА решил публиковать "Индекс жалоб" по поступающим жалобам с целью повышения информированности потребителей и улучшения деятельности страховщиков в отношении потребителей в сфере обязательного автострахования.

Индекс жалоб рассчитывается по каждому страховщику на основе данных, полученных за последний год с даты публикации и будет обновляться на основе ежемесячных данных.