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Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

Экономика Материалы 22 июля 2023 10:21 (UTC +04:00)
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - По итогам прошлой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару

10 июля

1,7

17 июля

1,7

11 июля

1,7

18 июля

1,7

12 июля

1,7

19 июля

1,7

13 июля

1,7

20 июля

1,7

14 июля

1,7

21 июля

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0015 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0232 маната и составил 1,9062 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

10 июля

1,8621

17 июля

1,9087

11 июля

1,8735

18 июля

1,9128

12 июля

1,8755

19 июля

1,9080

13 июля

1,8940

20 июля

1,9078

14 июля

1,9097

21 июля

1,8937

Средний курс за неделю

1,8830

Средний курс за неделю

1,9062

На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю остался без изменений. Средневзвешенный курс остался без изменений.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

10 июля

0,0186

17 июля

0,0188

11 июля

0,0188

18 июля

0,0187

12 июля

0,0188

19 июля

0,0187

13 июля

0,0186

20 июля

0,0187

14 июля

0,0189

21 июля

0,0188

Средний курс за неделю

0,0187

Средний курс за неделю

0,0187

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0016 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0013 маната и составил 0,0638 маната за лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

10 июля

0,0652

17 июля

0,0649

11 июля

0,0651

18 июля

0,0645

12 июля

0,0651

19 июля

0,0631

13 июля

0,0650

20 июля

0,0633

14 июля

0,0651

21 июля

0,0633

Средний курс за неделю

0,0651

Средний курс за неделю

0,0638
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