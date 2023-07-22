Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам прошлой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
10 июля
|
1,7
|
17 июля
|
1,7
|
11 июля
|
1,7
|
18 июля
|
1,7
|
12 июля
|
1,7
|
19 июля
|
1,7
|
13 июля
|
1,7
|
20 июля
|
1,7
|
14 июля
|
1,7
|
21 июля
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0015 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0232 маната и составил 1,9062 маната за евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
10 июля
|
1,8621
|
17 июля
|
1,9087
|
11 июля
|
1,8735
|
18 июля
|
1,9128
|
12 июля
|
1,8755
|
19 июля
|
1,9080
|
13 июля
|
1,8940
|
20 июля
|
1,9078
|
14 июля
|
1,9097
|
21 июля
|
1,8937
|
Средний курс за неделю
|
1,8830
|
Средний курс за неделю
|
1,9062
На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю остался без изменений. Средневзвешенный курс остался без изменений.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
10 июля
|
0,0186
|
17 июля
|
0,0188
|
11 июля
|
0,0188
|
18 июля
|
0,0187
|
12 июля
|
0,0188
|
19 июля
|
0,0187
|
13 июля
|
0,0186
|
20 июля
|
0,0187
|
14 июля
|
0,0189
|
21 июля
|
0,0188
|
Средний курс за неделю
|
0,0187
|
Средний курс за неделю
|
0,0187
На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0016 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0013 маната и составил 0,0638 маната за лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
10 июля
|
0,0652
|
17 июля
|
0,0649
|
11 июля
|
0,0651
|
18 июля
|
0,0645
|
12 июля
|
0,0651
|
19 июля
|
0,0631
|
13 июля
|
0,0650
|
20 июля
|
0,0633
|
14 июля
|
0,0651
|
21 июля
|
0,0633
|
Средний курс за неделю
|
0,0651
|
Средний курс за неделю
|
0,0638