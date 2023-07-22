Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам прошлой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару 10 июля 1,7 17 июля 1,7 11 июля 1,7 18 июля 1,7 12 июля 1,7 19 июля 1,7 13 июля 1,7 20 июля 1,7 14 июля 1,7 21 июля 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0015 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0232 маната и составил 1,9062 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 10 июля 1,8621 17 июля 1,9087 11 июля 1,8735 18 июля 1,9128 12 июля 1,8755 19 июля 1,9080 13 июля 1,8940 20 июля 1,9078 14 июля 1,9097 21 июля 1,8937 Средний курс за неделю 1,8830 Средний курс за неделю 1,9062

На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю остался без изменений. Средневзвешенный курс остался без изменений.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 10 июля 0,0186 17 июля 0,0188 11 июля 0,0188 18 июля 0,0187 12 июля 0,0188 19 июля 0,0187 13 июля 0,0186 20 июля 0,0187 14 июля 0,0189 21 июля 0,0188 Средний курс за неделю 0,0187 Средний курс за неделю 0,0187

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0016 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0013 маната и составил 0,0638 маната за лиру.