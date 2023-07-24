Еще одна компания получила статус резидента Агдамского промпарка

БАКУ /Trend/ - Eos Group получила статус резидента Агдамского промышленного парка.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

В публикации министра отмечено, что таким образом, число резидентов достигло 18.

"Eos Group планирует инвестировать в предприятие по производству газобетонных блоков 4,7 миллиона манатов, и создать 49 новых постоянных рабочих мест", - говорится в публикации.

Отметим, что статус резидента в промышленных зонах получили 132 субъекта предпринимательства, из них 68 уже приступили к производственной деятельности. Общий объем инвестиций составляет более 7,2 миллиарда манатов.