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Азербайджан и Турция обсудили возможности сотрудничества в сфере предпринимательства

Экономика Материалы 27 июля 2023 14:07 (UTC +04:00)
Азербайджан и Турция обсудили возможности сотрудничества в сфере предпринимательства

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Турция обсудили возможности сотрудничества в сфере предпринимательства.

Об этом, как сообщает в четверг Trend, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

В публикации министра говорится, что роль азербайджано-турецкого союза возрастет для укрепления экономических отношений.

"На встрече с главой финансового офиса президента Турции Гёкселем Ашаном мы обменялись своими взглядами на важность азербайджано-турецкого союза для укрепления экономических отношений наших стран, поощрения взаимных инвестиций и возможностей для сотрудничества в сфере поддержки предпринимательства", - говорится в публикации министра.

Отметим, что по состоянию на декабрь 2022 года Азербайджан инвестировал в экономику Турции около 20 миллиардов долларов США, а Турция инвестировала в экономику Азербайджана около 14 миллиардов долларов США.

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