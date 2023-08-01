Минфин Азербайджана обновил прогноз по инфляции

БАКУ /Trend/ - Инфляция в Азербайджане по итогам 2023 года ожидается на уровне 10,4 процента, сообщает во вторник Trend.

Согласно информации министерства финансов Азербайджана, это на 3,5 процентных пункта больше, чем прогнозировалось ранее (на уровне 6,9 процента).

Так, минфин отмечает, что продолжающееся инфляционное давление и глобальная военно-политическая напряженность в мировой экономике усилили неопределенность в отношении будущих экономических перспектив. Однако прогнозы о рецессии экономик ряда ведущих стран не оправдались, и экономический рост в этих странах сохранил положительную динамику. Оживление китайской экономики, являющейся драйвером мировой экономики, продолжилось на достаточно высоком уровне. На фоне этих тенденций обновлены и увеличены предварительные прогнозы, представленные Международным валютным фондом (МВФ) и Всемирным банком на 2023 год. Так, согласно обновленным в июле текущего года прогнозам МВФ, рост мировой экономики в 2023 году ожидается на уровне трех процентов, что на 0,2 процентных пункта выше прогноза, представленного в апреле. Всемирный банк также повысил прогноз роста мировой экономики в июне этого года на 0,4 процентных пункта (до 2,1 процента).

Исходя из этого, решения стран ОПЕК+ будут способствовать смене тенденции снижения цен на энергоносители, наблюдавшейся в начале 2023 года, повышением к концу года.

Напомним, что ранее Центробанк Азербайджана сообщал, что страна может достичь целевого показателя по инфляции к 2024 году. Отметим, что целевой показатель инфляции в Азербайджане составляет 4 процента.