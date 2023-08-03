Доходы от сферы туризма Турции выросли почти на 30 процентов

БАКУ /Trend/ - В январе-июне 2023 года доходы Турции от сферы туризма выросли на 27 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 21,7 миллиарда долларов США.

Как сообщает Trend со ссылкой на TurkicWorld, об этом сказал министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

"Число туристов за отчетный период увеличилось на 17,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и достигло 22 945 человек",- добавил он.

Кроме того, Эрсой отметил, что в настоящее время Турция занимает первое место в секторе устойчивого развития.

Отметим, что в 2022 году доходы Турции от сферы туризма составили 46,4 миллиарда долларов.