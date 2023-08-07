Будут продолжены контакты со всеми сторонами в связи с восстановлением зернового коридора - Хакан Фидан

БАКУ /Trend/ - Единственной страной, которая может обеспечить возобновление действия соглашения о Черноморском зерновом коридоре, является Турция.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на TurkicWorld, об этом сказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время выступления на 14-й конференции послов.

Он сказал, что контакты со всеми сторонами будут продолжены в связи с восстановлением зернового коридора, который имеет важное значение для мира во время продолжающейся войны между Россией и Украиной.

Напомним, 17 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия расторгла зерновую сделку.

Соглашение о зерновом коридоре было подписано в Анкаре в июле 2022 года между Турцией, Россией, Украиной и Организацией Объединенных Наций из-за неспособности украинских зерновых судов проходить через порты Черного моря в результате войны между Россией и Украиной. В рамках соглашения по коридору с 1 августа 2022 года более чем 1000 судами было перевезено около 33 миллионов тонн зерна.