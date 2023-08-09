В Азербайджане завершен ремонт сухогрузного судна "Маэстро Ниязи"

БАКУ /Trend/ - Завершился ремонт сухогрузного судна "Маэстро Ниязи", принадлежащего морскому транспортному флоту ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на ASCO, на судоремонтно-строительном заводе "Зых" отремонтированы главные и вспомогательные двигатели судна, а также насосы, воздушные компрессоры и другие механизмы. Кроме того, были выполнены работы по монтажу труб, электроустановке, автоматике и сварке корпуса, отремонтирован вспомогательный паровой котел судна.

Помимо этого, подводная и надводная часть судна, грузовые отсеки, крышки, якорные цепи и якоря были полностью очищены абразивным песком и покрашены, жилые и служебные помещения отремонтированы в соответствии с современными стандартами.

После завершения ремонта, судно успешно прошло тестирование и передано в эксплуатацию.

Длина судна "Маэстро Ниязи" составляет 140,33 метра, ширина - 16,5 метра, а грузоподъемность - 5 500 тонн.