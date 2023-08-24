"Trendyol" создал компанию в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Всемирно известная турецкая электронная торговая платформа Trendyol создала компанию в Азербайджане.

Как сообщает в четверг Trend, Государственная налоговая служба при министерстве экономики зарегистрировала ООО "Trendyol Azerbaijan".

Юридический адрес компании - город Баку, Насиминский район, улица академика Гасана Алиева, дом 4/189.

Уставный капитал компании составляет 200 тысяч манатов, законным представителем является гражданка Турции Ирем Чаглы Йыландил. Она работает в компании Trendyol более 6 лет.

Напомним, что 30 апреля 2023 года ведущая платформа электронной коммерции Турции и одна из крупнейших технологических компаний Европы Trendyol подписала соглашение с ведущим конгломератом Азербайджана PASHA Holding.

Trendyol, основанная в 2010 году, является ведущей турецкой платформой электронной коммерции и одной из крупнейших технологических компаний Европы. В состав компании входят многие компании, в том числе турецкие центры исследований и разработок, Trendyol Tech, Trendyol Express, Trendyol Go, Dolap, а также самые быстрые в Турции сети логистики и доставки. Кроме того, через Trendyol.com/de (для клиентов из Германии) и Trendyol.com/en Trendyol объединяет турецких производителей с 27 европейскими странами. Trendyol также предоставляет доступ к клиентам в более чем 90 странах через свои партнерские платформы с моделью B2B и позволяет местным производителям экспортировать в общей сложности более чем в 100 стран.

Основанный в 2006 году, PASHA Holding работает в различных секторах в Азербайджане, включая банковское дело, страхование, строительство, сельское хозяйство, гостиничный бизнес и другие сферы. В дополнение к традиционному офлайн-бизнесу PASHA Holding сформировал экосистему для потребителей, предлагая дополнительные цифровые услуги в дополнение к основным розничным банковским услугам (например, BirBank от Kapital Bank). Эти услуги включают в себя бонусную программу, торговую площадку B2C (бизнес-клиент), цифровой кошелек и другие услуги.