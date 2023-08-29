Экспорт из Азербайджана в Кыргызстан значительно вырос

БАКУ /Trend/ - Товарооборот между Азербайджаном и Кыргызстаном в январе - июле 2023 года составил 21,64 миллиона долларов США (почти 0,57 процента от суммарного азербайджанского внешнеторгового оборота со странами СНГ), сообщаетTrend.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот между Азербайджаном и Кыргызстаном в январе - июле 2023 года вырос в 4,85 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года (4,459 миллиона долларов).

Доля Кыргызстана в общем товарообороте Азербайджана в отчетный период 2023 года составила почти 0,07 процента.

Кыргызский импорт из Азербайджана в январе - июле 2023 года составил 19,437 миллиона долларов, что в 18,59 раза больше показателя аналогичного периода 2022 года (1,045 миллиона долларов).

Экспорт в Азербайджан в отчетный период 2023 года составил 2,203 миллиона долларов, что на 35,47 процента меньше показателя аналогичного периода 2022 года (3,413 миллиона долларов).

Напомним, что внешнеторговый оборот Азербайджана по итогам января - июля 2023 года вырос на 0,91 процента, или 274,522 миллиона долларов США по сравнению с аналогичным периодом 2022 года - с 30,058 миллиарда до 30,333 миллиарда долларов.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики, в структуре внешнеторгового оборота на экспорт пришлись 20,776 миллиарда долларов, что на 1,788 миллиарда долларов, или 7,92 процента меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Доля экспорта во внешнеторговом обороте составила 68,5 процента против 75,07 процента годом ранее.

Импорт Азербайджана в отчетный период вырос в годовом исчислении на 2,062 миллиарда долларов, или 27,52 процента - с 7,493 миллиарда долларов до порядка 9,556 миллиарда долларов. Доля импорта во внешнеторговом обороте составила 31,5 процента против 24,93 процента годом ранее.

В результате в отчетный период сальдо внешнеторгового оборота, оставшись положительным, сократилось в годовом исчислении на более чем 3,85 миллиарда долларов, или 25,55 процента - до 11,22 миллиарда долларов против 15,071 миллиарда долларов в отчетном периоде 2022 года.