В Азербайджане сократился сбор картофеля

БАКУ /Trend/ - В январе-июле 2023 года в Азербайджане с площади 32 665 гектаров было собрано 664 921,7 тонны картофеля.

Как сообщает во вторник Trend, основываясь на отчете Государственного комитета статистики Азербайджана, объем этого показателя на 1,8 процента или на 12 тысяч тонн меньше, чем за аналогичный период 2022 года. В январе-июле 2022 года с площади 34 762 га было собрано 676 984 тонны картофеля.

Отметим, что больше всего картофеля за отчетный период собрано в Джалилабадском (161 500 тонн), Шамкирском (143 750 тонн) и Товузском (136 055 тонн) районах.