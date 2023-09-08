Турция увеличила экспорт химпродукции в Грузию

БАКУ /Trend/ - В январе-июле 2023 года Турция увеличила экспорт химической продукции в Грузию на 9,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 254,3 миллиона долларов.

Как передает Trend, об этом сообщили в министерстве торговли Турции.

В июле экспорт турецких химикатов в Грузию составил 32,1 миллиона долларов, что на 48,3 процента меньше, чем в аналогичном месяце 2022 года.

Отметим, что в январе-июле 2023 года турецкий экспорт химической продукции сократился на 15,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 16,7 миллиарда долларов.

В июле этого года Турция экспортировала химическую продукцию на сумму 2 миллиарда долларов, что на 25,7 процента меньше, чем в июле прошлого года.

Было отмечено, что за последние 12 месяцев (июль 2022 - июль 2023) Турция экспортировала химическую продукцию на сумму 30,5 млрд долларов.