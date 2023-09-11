Среднегодовая инфляция в Азербайджане замедлилась

БАКУ /Trend/ - Индекс потребительских цен в Азербайджане в январе-августе 2023 года вырос на 11,7 процента по сравнению с предыдущим годом, сообщает в понедельник Trend.
Отметим, что на конец июля индекс потребительских цен составлял 12,2 процента.
Согласно данным Госкомстата Азербайджана, цены на продукты питания, напитки и табачные изделия выросли за год на 13,4 процента. Непродовольственные товары подорожали на 10,6 процента, а платные услуги населению - на 10,2 процента.
В августе 2023 года индекс потребительских цен в Азербайджане снизился на 0,4 процента по сравнению с предыдущим месяцем и на восемь процентов вырос по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.
|
Август 2023 года в сравнении с предыдущим месяцем (в %)
|
Август 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (в %)
|
Январь-август 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (в %)
|
Всего продукты и услуги
|
99,6
|
108
|
111,7
|
Продовольственные товары в т.ч.
|
99,1
|
107,4
|
113,4
|
Продукты питания
|
98,9
|
107,5
|
113,9
|
Алкогольные напитки
|
100,3
|
102,7
|
104
|
Табачные изделия
|
102
|
105,5
|
104,6
|
Непродовольственные товары
|
100
|
108,3
|
110,6
|
Платные услуги
|
100,1
|
108,9
|
110,2
Напомним, что индекс потребительских цен в Азербайджане в 2022 году вырос на 13,9 процента по сравнению с предыдущим годом. Цены на продукты питания, напитки и табачные изделия выросли за год на 19,5 процента. Непродовольственные товары подорожали на 8,6 процента, а платные услуги населению - на 10,4 процента.
В декабре 2022 года индекс потребительских цен в Азербайджане вырос на один процент по сравнению с предыдущим месяцем и на 14,4 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года.