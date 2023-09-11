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Среднегодовая инфляция в Азербайджане замедлилась

Экономика Материалы 11 сентября 2023 12:41 (UTC +04:00)
Среднегодовая инфляция в Азербайджане замедлилась

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Индекс потребительских цен в Азербайджане в январе-августе 2023 года вырос на 11,7 процента по сравнению с предыдущим годом, сообщает в понедельник Trend.

Отметим, что на конец июля индекс потребительских цен составлял 12,2 процента.

Согласно данным Госкомстата Азербайджана, цены на продукты питания, напитки и табачные изделия выросли за год на 13,4 процента. Непродовольственные товары подорожали на 10,6 процента, а платные услуги населению - на 10,2 процента.

В августе 2023 года индекс потребительских цен в Азербайджане снизился на 0,4 процента по сравнению с предыдущим месяцем и на восемь процентов вырос по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Август 2023 года в сравнении с предыдущим месяцем (в %)

Август 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (в %)

Январь-август 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (в %)

Всего продукты и услуги

99,6

108

111,7

Продовольственные товары в т.ч.

99,1

107,4

113,4

Продукты питания

98,9

107,5

113,9

Алкогольные напитки

100,3

102,7

104

Табачные изделия

102

105,5

104,6

Непродовольственные товары

100

108,3

110,6

Платные услуги

100,1

108,9

110,2

Напомним, что индекс потребительских цен в Азербайджане в 2022 году вырос на 13,9 процента по сравнению с предыдущим годом. Цены на продукты питания, напитки и табачные изделия выросли за год на 19,5 процента. Непродовольственные товары подорожали на 8,6 процента, а платные услуги населению - на 10,4 процента.

В декабре 2022 года индекс потребительских цен в Азербайджане вырос на один процент по сравнению с предыдущим месяцем и на 14,4 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года.

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