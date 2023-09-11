Среднегодовая инфляция в Азербайджане замедлилась

БАКУ /Trend/ - Индекс потребительских цен в Азербайджане в январе-августе 2023 года вырос на 11,7 процента по сравнению с предыдущим годом, сообщает в понедельник Trend.

Отметим, что на конец июля индекс потребительских цен составлял 12,2 процента.

Согласно данным Госкомстата Азербайджана, цены на продукты питания, напитки и табачные изделия выросли за год на 13,4 процента. Непродовольственные товары подорожали на 10,6 процента, а платные услуги населению - на 10,2 процента.

В августе 2023 года индекс потребительских цен в Азербайджане снизился на 0,4 процента по сравнению с предыдущим месяцем и на восемь процентов вырос по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Август 2023 года в сравнении с предыдущим месяцем (в %) Август 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (в %) Январь-август 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (в %) Всего продукты и услуги 99,6 108 111,7 Продовольственные товары в т.ч. 99,1 107,4 113,4 Продукты питания 98,9 107,5 113,9 Алкогольные напитки 100,3 102,7 104 Табачные изделия 102 105,5 104,6 Непродовольственные товары 100 108,3 110,6 Платные услуги 100,1 108,9 110,2

Напомним, что индекс потребительских цен в Азербайджане в 2022 году вырос на 13,9 процента по сравнению с предыдущим годом. Цены на продукты питания, напитки и табачные изделия выросли за год на 19,5 процента. Непродовольственные товары подорожали на 8,6 процента, а платные услуги населению - на 10,4 процента.

В декабре 2022 года индекс потребительских цен в Азербайджане вырос на один процент по сравнению с предыдущим месяцем и на 14,4 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года.