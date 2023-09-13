В ЦБ Азербайджана прошло первое заседание рабочей группы по макроэкономической стабильности

БАКУ /Trend/ - В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) состоялось первое заседание рабочей группы по макроэкономической стабильности.

Об этом сообщает Trend в среду со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, в главном административном здании ЦБА состоялось первое заседание созданной распоряжением Кабинета министров №487с от 12 июня 2023 года в целях обеспечения полной, своевременной и эффективной реализации мер, предусмотренных "Стратегией социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы", и координации деятельности соответствующих государственных органов, рабочей группы по макроэкономической стабильности, возглавляемой Центральным банком Азербайджана.

В заседании приняли участие представители Центрального банка, министерства экономики, министерства финансов, министерства труда и социальной защиты населения, Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, Государственного нефтяного фонда, Ипотечного и кредитного гарантийного фонда, Фонда страхования вкладов и Фонда аграрного страхования.