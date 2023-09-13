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ЦБ Азербайджана обсудил финансирование банков с Международной исламской корпорацией

Экономика Материалы 13 сентября 2023 19:57 (UTC +04:00)
ЦБ Азербайджана обсудил финансирование банков с Международной исламской корпорацией

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) обсудил с Международной исламской корпорацией по финансированию торговли вопрос привлечения инвестиций в частный сектор страны и дальнейшего финансирования местных банков.

Об этом в своем аккаунте в социальной сети "Х" (Twitter) написал председатель ЦБА Талех Кязымов, сообщает Trend.

"В Центральном банке прошла встреча с делегацией во главе с генеральным директором Исламской корпорации Хани Салемом Сонболом. Мы обсудили возможности совместной деятельности в Азербайджане в области расширения доступа частного сектора, а также субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, а также усиления сотрудничества с коммерческими банками", - говорится в публикации.

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