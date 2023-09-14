Депутат парламента Азербайджана о размере увеличения пенсий

БАКУ/Trend/ - За первые 7 месяцев текущего года среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане увеличилась на 11,3 процента по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года и составила 925,3 маната. Процент увеличения среднемесячной заработной платы является показателем, который используется при индексации пенсий в январе следующего года. То есть, чем больше в этом году вырастет средняя зарплата, тем больше будет рост пенсий.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на своей странице в социальной сети написал депутат Милли Меджлиса (парламент) Вугар Байрамов.

Он также отметил, что сейчас при индексации используются два показателя - уровень роста среднемесячной зарплаты и показатель инфляции.

"Размер пенсии индексируется на темпы роста среднемесячной номинальной заработной платы в предыдущем году, а пенсионный капитал - на показатель инфляции. Единая система индексации, введенная с этого года, предусматривает увеличение сумм пенсий всех наших граждан, получающих трудовые пенсии, ежегодно в январе в соответствии с процентом роста среднемесячной заработной платы за предыдущий год.

Если тенденция семи месяцев текущего года сохранится, пенсии будут проиндексированы примерно до 11 процентов в январе следующего года. Разумеется, более точная цифра будет объявлена в январе 2024 года. В любом случае, рост пенсии будет увеличиваться и ускоряться, по мере увеличения темпов роста средней заработной платы. Таким образом, процент роста среднемесячной заработной платы значителен не только для наемных работников в экономике страны, но и для пенсионеров", - добавил депутат.