ЦБ Азербайджана ожидает достижения базового сценария инфляции в 2023 и 2024 гг.

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) ожидает достижения базового сценария инфляции в 2023 и 2024 гг., сообщает в среду Trend.

Согласно информации ЦБА, несмотря на снижение фактической инфляции, сохраняющиеся условия неопределенности в мировой экономике и риск чрезмерного расширения совокупного спроса сохраняют возможности влияния на инфляцию.

"Повышение средних температур, связанных с изменением климата, больше, чем ожидалось, углубление разделения мировой экономики на блоки на фоне геополитической напряженности может привести к повторному росту цен на сырьевые товары, особенно на продукты питания и энергоносители. Согласно недавнему отчету Международного валютного фонда, экономики, которые объявили цель по инфляции, прогнозируют инфляцию выше целевого показателя в 96 процентов в 2023 году и 89 процентов в 2024 году. В условиях резкого превышения предложения над спросом для обеспечения равновесия на валютном рынке может возникнуть необходимость усиления ориентированного на покупку вмешательства ЦБ на валютный рынок, главным образом в связи с фискальными операциями. Это может считаться основным внутренним риском, который будет иметь повышающее влияние на инфляцию, вызывая чрезмерное расширение денежной массы. В целом усиление факторов, снижающих инфляцию, повышает вероятность того, что к концу этого года и началу следующего годовая инфляция приблизится к целевой", - отмечает ЦБА.

Напомним, что в соответствии с базовым сценарием ЦБ на 2023 год прогноз годовой инфляции составляет 8 процентов.