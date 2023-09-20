Будет выделен целевой лимит для предоставления льготных кредитов предпринимателям в Нахчыване

БАКУ /Trend/ - В 2023-2024 годах планируется выделение целевого лимита на предоставление льготных кредитов предпринимателям в Нахчыванской Автономной Республике.

Как сообщает в среду Trend, это отражено в утвержденном Кабинетом министров Азербайджана "Детальном плане мероприятий "Государственной программы социально-экономического развития Нахчыванской Автономной республики на 2023-2027 годы".

Согласно документу, исполнительным органом по этому вопросу является министерство сельского хозяйства.

Кроме того, планируется проведение мероприятий с целью повышения доступа субъектов предпринимательства в автономной республике к льготным финансовым ресурсам, повышения уровня осведомленности субъектов предпринимательства (предпринимателей) о механизмах льготной финансовой поддержки государства.