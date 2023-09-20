В Ордубаде и вблизи озера Батабат будут созданы тематические парки

БАКУ /Trend/ - В 2023-2024 годах планируется создание тематических парков в Нахчыванской Автономной Республике - вблизи озера Батабат и в Ордубаде.

Как сообщает в среду Trend, это отражено в утвержденном Кабинетом министров "Подробном плане мероприятий Государственной программы социально-экономического развития Нахчыванской Автономной республики на 2023-2027 годы".

Согласно документу, исполнительным органом по этому вопросу является Государственное агентство по туризму.

Кроме того, планируется реализация проектов по развитию видов туризма в Нахчыванской Автономной Республике, а также составление карт пешеходных маршрутов (hiking route) по горным тропам, оценка благоприятных для туризма населенных пунктов, проведение оценочных работ зимнего, сельского и экотуризма на массиве Агбулаг, создание комплекса летнего и зимнего туризма.

Также предусмотрено строительство тематического туристического центра для Астрофизической обсерватории Батабат.