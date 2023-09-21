БАКУ/Trend/ - В Азербайджане состоялось заседание Экономического совета, посвященное предложенным изменениям в актах налогового и таможенного законодательства

Как сообщает в четверг Trend, в повестке дня заседания, состоявшегося 20 сентября 2023 года, значилась оценка налоговых и таможенных льгот и освобождений, разработанных в рамках бюджетно-налоговой политики на 2024 год, предлагаемые по ее итогам изменения в акты налогового и таможенного законодательства, а также внесение изменений в Налоговый кодекс, направленных на снижение налогового бремени субъектов предпринимательства и стимулирование предпринимательской деятельности, снижение налогового бремени населения за счет льгот социального характера.

На заседании также широко обсуждались вопросы, связанные с изменением и совершенствованием механизма налогового контроля, мер налогового администрирования и расширением налогооблагаемой базы.

Были заслушаны отчеты министра финансов Самира Шарифова и министра экономики Микаила Джаббарова.

По итогам заседания были даны необходимые поручения соответствующим структурам о предлагаемых изменениях в актах налогового и таможенного законодательства с учетом мнений и предложений членов Экономического совета.