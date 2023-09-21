Названы основные направления стратегии экономики нового поколения в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В "Стратегию экономики нового поколения", разработанную в Азербайджане, включены такие направления, как "Big data", искусственный интеллект, "интернет вещей", цифровой маркетинг и другие направления, которые считаются необходимыми для перехода к цифровой экономике.

Об этом сказал заместитель министра экономики Сахиб Мамедов на конференции "Международные дни кибербезопасности" (ICSD 2023), сообщает в четверг Trend.

Он отметил, что обеспечение кибербезопасности на фоне ускорения перехода к цифровому правительству, создание технологической инфраструктуры для перехода к цифровой экономике являются очень важными вопросами.

"В кратчайшие сроки была разработана и представлена на рассмотрение в Кабинет министров "Стратегия экономики нового поколения". Хочу отметить, что в Стратегии приоритетными вопросами являются обеспечение информационной безопасности и кибербезопасности, а также создание устойчивой технологической инфраструктуры для обеспечения перехода к цифровой экономике. Также необходимо обеспечить информационную безопасность и кибербезопасность с точки зрения проведения восстановительных и строительных работ, восстановления и развития экономики в Карабахе и Восточном Зангезуре", - сказал Мамедов.