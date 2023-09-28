В Азербайджане сдано в эксплуатацию 13 месторождений полезных ископаемых

БАКУ /Trend/ - Центр организации аукционов Государственной службы по вопросам имущества минэкономики Азербайджана совместно с Госагентством по недропользованию минэкологии и природных ресурсов Азербайджана провели очередной аукцион на ввод в эксплуатацию месторождений полезных ископаемых, сообщает в четверг Trend.

Согласно данным, на аукционе были сданы в эксплуатацию месторождения "Човдар" в Дашкесанском районе (7 га), "Йухары Салахлы" (22 га) в Агстафе, "Ашагы Зайамчай" (2 га) в Товузе, "Ашагы Зайамчай" в Шамкире (4 га), "Юго-западный фланг Гилгильчая" в Шабране (18 га), "Юго-западный фланг Гилгильчая" (10 га) и "Гилгильчай III" (2 га) в Сиязяни, "Кюрмюкчай" (18 га) в Гахе, "Шахгая" (3,7 га) и "Шонгар" (7 га) в Гарадаге, "Сёйлан" (0,8 га) в Тертере, "Билистан II" (3,1 га) в Исмаиллы и "Тюрянчай III" (4 га) в Габале.

На торгах наблюдалась активность инвесторов. Так, предложение по песчано-гравийному месторождению "Тюрянчай III" возросло с 8 тысяч манатов до 15 тысяч манатов. Кроме того, за 121 090 манатов введено в эксплуатацию месторождение керамического сырья "Човдар", стартовая цена которого составляла 118 382 маната.

Ознакомиться с результатами аукциона можно по этой ссылке: https://clck.ru/35tBqB