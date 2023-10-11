В Азербайджане выросли цены на ряд продуктов питания

БАКУ/Trend/ – Индекс потребительских цен за январь-сентябрь 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 110,9 процента, в том числе на продукты питания, напитки и табачные изделия - 112,4 процента, непродовольственные товары - 110,1 процента, платные услуги населению - 109,6 процента.

Как сообщили в среду Trend в Государственном комитете по статистике Азербайджана, индекс потребительских цен в сентябре 2023 года составил 100,3 процента по сравнению с предыдущим месяцем и 105,1 процента по сравнению с сентябрем прошлого года.

В сентябре 2023 года индекс потребительских цен на продукты питания, напитки и табачные изделия составил 100,6 процента по сравнению с предыдущим месяцем и 104,5 процента по сравнению с сентябрем прошлого года.

Сообщается, что в сентябре текущего года по сравнению с предыдущим месяцем выросли цены на говядину и баранину, свежую рыбу, яйца, бананы, сливы, персики, помидоры, огурцы, зеленую фасоль, перец, баклажаны, морковь, свеклу, картофель, чеснок и табачные изделия. Снижение цен в основном наблюдалось на гречневую крупу, муку, макаронные изделия, курицу, йогурт, масло и растительные масла, яблоки, капусту, тыкву, лук, сахарную пудру, конфеты, чай, лимонад, водку.

Существенных изменений в ценах на другие продукты питания не произошло.

Индекс потребительских цен на непродовольственные товары в сентябре 2023 года составил 100,1 процента по сравнению с предыдущим месяцем и 105,9 процента по сравнению с сентябрем прошлого года.

В сентябре по сравнению с предыдущим месяцем подорожали непродовольственные товары, в основном цены на цемент и пиломатериалы. Снизились цены на синтетические моющие средства и бумагу для письма.

Существенных изменений в ценах на другие непродовольственные товары не произошло. Индекс потребительских цен на платные услуги населению в сентябре 2023 года составил 100,0 процента по сравнению с предыдущим месяцем и 105,4 процента по сравнению с сентябрем предыдущего года.