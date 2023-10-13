Азербайджанский фонд страхования вкладов и KDIC подписали меморандум о взаимопонимании

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADİF) и Корейская корпорация страхования вкладов (KDIC) подписали меморандум о взаимопонимании, сообщает в пятницу Trend.

Согласно данным фонда, меморандум подписали заместитель исполнительного директора фонда Акшин Джахангиров и председатель и президент KDIC Ю Чжэхун (Dr. Yoo Jaehoon).

Меморандум призван содействовать совместному международному сотрудничеству в области страхования вкладов между ADİF и KDIC, а также усовершенствовать процесс ликвидации банков, находящихся в стадии ликвидации ADİF, путем использования передового опыта корпорации, усилить развитие системы страхования вкладов в Азербайджане, а также повысить финансовую грамотность.

Отметим, что в рамках меморандума определены основные направления и цели сотрудничества, позитивный вклад в развитие системы страхования вкладов, поддержка повышения практических и теоретических знаний потенциальных кадровых ресурсов ADİF в целях оптимизировать процесс ликвидации банков, воспользовавшись передовым опытом ADİF, повысить эффективность процесса управления активами и ускорить выплату компенсаций.

Кроме того, если будет сочтено необходимым, будет создана совместная исследовательская группа, состоящая из человеческих ресурсов ADİF и KDIC, с целью проведения разнонаправленных исследований по системе страхования вкладов и обмена опытом.

Напомним, что ADİF был создан в соответствии с законом Азербайджана "О страховании вкладов" от 29 декабря 2006 года и начал свою деятельность 12 августа 2007 года.

Фонд страхования вкладов создан с целью предотвращения риска потери средств, внесенных физическими лицами, а также обеспечения стабильности и развития финансовой системы в Азербайджане в случае потери платежеспособности местных филиалов банков и иностранных банков. За годы своего существования фонд внес непосредственный вклад в деятельность кредитных организаций и сыграл важную роль в формировании доверия к банковской системе среди граждан. Таким образом, финансово-банковский сектор получил дальнейшее развитие и расширил свою деятельность.