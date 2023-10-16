Названа сумма штрафа за неуплату парковки в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане обнародована сумма штрафа за неуплату парковки.

В ответ на запрос Trend в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана сообщили, что за неуплату парковки или дополнительной платы за использование парковочного места сверх оплаченного срока, а также за парковку транспортного средства с нарушением установленного законом способа парковки, согласно соответствующей статье Кодекса об административных проступках налагается штраф в размере 10 манатов.

Напомним, что в целях предотвращения незаконного сбора денег за парковку платежи уже второй месяц производятся только в безналичном порядке через мобильное приложение и посредством sms. С введением новых правил наблюдается прозрачность в этой сфере.

Согласно статистике, на сегодняшний день около 180 тысяч человек зарегистрировались в мобильном приложении. Более 16 тысяч человек осуществили операцию по увеличению баланса.

Управление парковочными местами на основе новых правил служит установлению дисциплины в этой сфере, обеспечению финансовой прозрачности путем предотвращения незаконного сбора средств.

В районах с низким спросом на парковку регулирование цен не применяется. Плата не взимается с лиц, живущих рядом с парковочной зоной. Для этого имеются специальные парковочные талоны.

Иных льгот, связанных с платной парковкой, в законодательстве не предусмотрено.