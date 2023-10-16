Увеличился импорт автомобилей в Азербайджан

БАКУ/Trend/ – Всего за январь-сентябрь текущего года в Азербайджан было импортировано 72 883 автомобиля.

Как сообщили в понедельник Trend в Государственном таможенном комитете Азербайджана, по сравнению с периодом январь-сентябрь 2022 года количество ввезенных в страну автомобилей выросло на 17 684 единицы или на 32 процента.

Из ввезенных в Азербайджан автомобилей 89 являются транспортными средствами, рассчитанными на перевозку 10 и более человек (включая водителя), 67 453 - легковыми автомобилями и другими моторными транспортными средствами, предназначенными преимущественно для перевозки людей, 5 062 - транспортными средствами для перевозки грузов, а 279 - транспортными средствами специального назначения.