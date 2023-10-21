Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

Экономика Материалы 21 октября 2023 10:34 (UTC +04:00)
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару

9 октября

1,7

16 октября

1,7

10 октября

1,7

17 октября

1,7

11 октября

1,7

18 октября

1,7

12 октября

1,7

19 октября

1,7

13 октября

1,7

20 октября

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,0085 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0048 маната и составил 1,7937 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

9 октября

1,7938

16 октября

1,7893

10 октября

1,7953

17 октября

1,7931

11 октября

1,8027

18 октября

1,7978

12 октября

1,8072

19 октября

1,7907

13 октября

1,7935

20 октября

1,7978

Средний курс за неделю

1,7985

Средний курс за неделю

1,7937

На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю понизился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0003 маната и составил 0,0174 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

9 октября

0,0169

16 октября

0,0174

10 октября

0,0170

17 октября

0,0174

11 октября

0,0169

18 октября

0,0174

12 октября

0,0174

19 октября

0,0175

13 октября

0,0174

20 октября

0,0175

Средний курс за неделю

0,0171

Средний курс за неделю

0,0174

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0004 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0005 маната и составил 0,0608 маната за лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

9 октября

0,0616

16 октября

0,0611

10 октября

0,0613

17 октября

0,0609

11 октября

0,0613

18 октября

0,0608

12 октября

0,0613

19 октября

0,0607

13 октября

0,0612

20 октября

0,0607

Средний курс за неделю

0,0613

Средний курс за неделю

0,0608
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости