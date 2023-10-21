Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару 9 октября 1,7 16 октября 1,7 10 октября 1,7 17 октября 1,7 11 октября 1,7 18 октября 1,7 12 октября 1,7 19 октября 1,7 13 октября 1,7 20 октября 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,0085 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0048 маната и составил 1,7937 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 9 октября 1,7938 16 октября 1,7893 10 октября 1,7953 17 октября 1,7931 11 октября 1,8027 18 октября 1,7978 12 октября 1,8072 19 октября 1,7907 13 октября 1,7935 20 октября 1,7978 Средний курс за неделю 1,7985 Средний курс за неделю 1,7937

На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю понизился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0003 маната и составил 0,0174 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 9 октября 0,0169 16 октября 0,0174 10 октября 0,0170 17 октября 0,0174 11 октября 0,0169 18 октября 0,0174 12 октября 0,0174 19 октября 0,0175 13 октября 0,0174 20 октября 0,0175 Средний курс за неделю 0,0171 Средний курс за неделю 0,0174

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0004 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0005 маната и составил 0,0608 маната за лиру.