Азербайджан возобновил экспорт фундука в ряд стран

БАКУ /Trend/ - В январе-августе 2023 года Азербайджан экспортировал 14,44 тысячи тонн лесных орехов на сумму 70,5 миллиона долларов США, сообщает Trend.

Согласно данным Госкомстата Азербайджана, экспорт вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12 процента в стоимостном выражении и на 24 процента в количественном.

В отчетный период Азербайджан экспортировал в Россию 7,39 тысячи тонн фундука (рост на 64 процента) на сумму 34,1 миллиона долларов (рост на 44 процента), Германию - 2,34 тысячи тонн (рост на 40 процента) на 13,2 миллиона долларов (рост на 25 процентов), Италию - 1,67 тысячи тонн ( сокращение на 56 процентов) на 9,3 миллиона долларов (сокращение на 60 процента), Швейцарию - 780 тонн (рост в 5,6 раза) на 4,7 миллиона долларов (рост в 4,4 раза).

Отметим, что Азербайджан возобновил поставки фундука в Израиль (20 тонн стоимостью 110 тысяч долларов) и в Эстонию (22 тонны стоимостью 114,4 тысячи долларов).

По данным Международного совета по орехам и сухофруктам за сезон 2022/2023, Азербайджан занимает 4-е место среди мировых производителей фундука.

В отчетный период в Азербайджане было произведено 24 тысячи тонн очищенного фундука. Доля страны в мировом производстве составляет четыре процента.

В первую тройку вошли Турция (415,3 тысячи тонн - 71 процент), Италия (38,7 тысячи тонн - 7 процентов) и США (31,9 тысячи тонн - 5 процентов).