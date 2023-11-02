Названы районы и города Азербайджана, которым не будет выделено госфинансирование в 2024 году

БАКУ/Trend/ – В следующем году 59 районов и городов Азербайджана не будут получать средства от централизованных расходов для регулирования местных доходов и расходов и будут работать по принципу самофинансирования.

Как передает в четверг Trend, об этом сообщил член комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству, депутат Вугар Байрамов.

Он отметил, что согласно законопроекту о государственном бюджете на 2024 год, средства из госбюджета в следующем году будут выделены всего 7 районам. Лерикский район, получивший поддержку из бюджета в этом году, в следующем году должен существовать за счет собственных доходов.

"Отметим, что в 2022 году из госбюджета были выделены средства на 14 районов. Как видно, в последние годы количество районов, получающих деньги из госбюджета, с каждым годом уменьшается по сравнению с предыдущим годом", - сказал депутат.

По его словам, согласно проекту, средства из госбюджета в следующем году получат Джебраил - 1 миллион 214 тысяч манатов, Ходжавенд - 1 миллион 229 тысяч манатов, Ходжалы - 1 миллион 73 тысячи манатов, Кяльбаджар - 1 миллион 945 тысяч манатов, Лачин - 1 миллион 401 тысяча манатов, Ярдымлы - 1 миллион 863 тысячи манатов и Зангилан - 623 тысячи манатов.

"Эти районы получат из бюджета 9 миллионов 348 тысяч манатов. В этом году эта цифра составляла 12 миллионов 306 тысяч манатов. Объем средств, выделяемых из госбюджета по всем районам, в следующем году будет сокращен", - подчеркнул он.

В.Байрамов также отметил, что из 7 районов, которые получат средства из бюджета в следующем году, шесть находятся в Карабахе и Восточном Зангезуре.

"Из находящихся за пределами освобожденных от оккупации территорий только Ярдымлинский район сможет получить поддержку из госбюджета. Увеличение числа районов самофинансирования важно с точки зрения устранения зависимости от государственного бюджета.

Однако, в настоящее время одной из основных целей является поддержка сбалансированного развития экономики и поэтапное сокращение экономического разрыва между регионом и столицей. В этой связи очень важно стимулировать увеличение инвестиций в эти регионы", - добавил депутат.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!