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В отношении ввозимого в Азербайджан золота планируется применить очередную льготу

Экономика Материалы 2 ноября 2023 13:02 (UTC +04:00)
В отношении ввозимого в Азербайджан золота планируется применить очередную льготу

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ/Trend/ – Предлагается применить еще одну льготу в отношении ввозимого в Азербайджан золота.

Как сообщает в четверг Trend, это нашло отражение в "Конверте государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год", который был вынесен сегодня на обсуждение на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно проекту, золото, ввозимое в Азербайджан для размещения в активах органа (учреждения), определенного соответствующим органом исполнительной власти, будет освобождено от таможенных пошлин.

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