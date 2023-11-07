БАКУ /Trend/ - Центральный банк (ЦБ) и министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана подписали меморандум о взаимопонимании, сообщает во вторник Trend.

По информации Центробанка, меморандум подписали председатель ЦБ Талех Кязымов и министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев.

"Учитывая важность решений на основе искусственного интеллекта, которые стали актуальными в последнее время, и их вклад в развитие различных отраслей, между Центральным банком и министерством цифрового развития и транспорта подписан соответствующий меморандум о взаимопонимании.

Основной целью подписания меморандума является поддержка проектов, инициатив и идей в сфере искусственного интеллекта в нашей стране, в том числе реализация совместных проектов на финансовых рынках, организация мероприятий по формированию навыков, технологий, экосистемы, инфраструктуры и механизмов управления в сфере искусственного интеллекта с целью превращения Азербайджана в регионального лидера в области искусственного интеллекта.

В рамках этого сотрудничества будут приняты меры по привлечению в Азербайджан стартапов и компаний, основанных на искусственном интеллекте, продвижению инноваций на основе искусственного интеллекта в различных секторах, а также установлению отношений сотрудничества с ведущими организациями для повышения уровня решений и навыков в этой области. При этом в целях повышения знаний в области искусственного интеллекта будет сосредоточено внимание на таких вопросах, как организация соответствующих тренингов, семинаров и конференций", - говорится в сообщении ЦБ.