Обсуждена проделанная работа по реализации Стратегии социально-экономического развития Азербайджана

БАКУ /Trend/ - 6-7 ноября под председательством руководителя Аппарата Кабинета министров Азербайджана Руфата Мамедова состоялось заседание по итогам выполнения мероприятий, предусмотренных в "Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы", утвержденной распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Как сообщили Trend во вторник в Кабинете министров, в заседании приняли участие члены 8 соответствующих рабочих групп и заместители руководителей ряда государственных структур.

На заседании состоялась презентация электронного портала многофункциональной цифровой платформы, созданной с целью оперативного, своевременного и эффективного обеспечения контроля за ходом выполнения мероприятий, предусмотренных в Стратегии (azerbaijan2030.gov.az). Исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы выступил с отчетом о результатах мониторинга, проведенного в период после принятия Стратегии, а также по реализации Стратегии за первое полугодие 2023 года, были проведены подробные обсуждения.

По итогам заседания были даны соответствующие поручения государственным структурам для решения проблем, возникающих в процессе реализации мероприятий, предусмотренных в Стратегии.

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