Спрос на валютном рынке ЦБ Азербайджана снизился

БАКУ /Trend/ - 23 ноября 2023 года Центральный банк Азербайджана (ЦБА) провел очередной валютный аукцион с участием Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ), сообщает в четверг Trend.

Данные ЦБА показывают, что спрос на аукционе составил 39,1 миллиона долларов США (сокращение по сравнению с предыдущим аукционом на 21,17 процента, или 10,5 миллиона долларов) и был полностью удовлетворен.

Отметим, что на предыдущем валютном аукционе спрос составил 49,6 миллиона долларов.

Средневзвешенный обменный курс по итогам аукциона составил 1,7 AZN/1 USD.

С начала года на валютных аукционах было приобретено 3,086 миллиарда долларов. Максимальный спрос на валюту зафиксирован на аукционе, состоявшемся 28 марта 2023 года – 96,3 миллиона долларов.

Напомним, что средний спрос на валютных аукционах, организованных ЦБА в 2022 году, составил 52,4 миллиона долларов, в то время как предложение - 70 миллионов долларов.

К проведению валютных аукционов путем односторонней продажи валюты в конкурентных условиях ЦБА приступил с середины января 2017 года.

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