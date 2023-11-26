Турецкая платежная система намерена запустить денежные переводы в Грузию

БАКУ /Trend/ - Турецкая платежная система "Turan Teknoloji Anonim Şirketi" (Turan) планирует в ноябре запустить денежные переводы в Грузию.

Об этом сказал Trend генеральный директор ООО "United Payment" Эдгар Абдуллаев.

По его словам, в настоящее время компания ожидает получения лицензии в соответствии с законом "О платежных услугах и платежных системах" (в августе этого года был одобрен проект закона "О платежных системах и услугах", который, как ожидается, вступит в силу 9 ноября).

"После получения лицензии для осуществления деятельности в Азербайджане мы планируем как можно скорее запустить денежные переводы из Азербайджана в Турцию и Грузию. Мы планируем запустить мобильное приложение уже в декабре этого года. Наша цель - обеспечить простоту и удобство при совершении каждой транзакции, делая процесс переводов максимально простым для наших клиентов", - добавил он.

Отметим, что в настоящее время успешно осуществляются денежные переводы через турецкую платежную систему "Turan Teknoloji Anonim Şirketi" (Turan) в Азербайджан. Ежемесячные переводы составляют примерно 9,5 миллиона турецких лир. Turan стремится увеличить эту цифру до 37,5 миллиона лир в месяц в 2024 году.

Платежная система Turan на данный момент насчитывает более 120 тысяч активных пользователей. Ежемесячно осуществляется более 700 тысяч транзакций.