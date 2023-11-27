Началась выплата компенсаций вкладчикам "Muğan Bank"

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня Азербайджанский фонд страхования вкладов приступил к выплате компенсаций вкладчикам ОАО "Muğan Bank", сообщает в понедельник Trend.

Отметим, что компенсационные выплаты будут осуществляться через ОАО "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" (ABB) и ОАО "Kapital Bank".

Напомним, что решением Бакинского апелляционного суда № 2-3(103)-54/2023 от 24 октября 2023 года ОАО "Muğan Bank" признано банкротом, а Фонд страхования вкладов назначен ликвидатором банка. В соответствии с законом Азербайджанской Республики "О страховании вкладов" датой ​​наступления страхового случая в ОАО "Muğan Bank" является 24 октября 2023 года.

Согласно закону "О страховании вкладов", фонд принимает заявления вкладчиков в течение одного года, начиная со дня первого опубликования уведомления о выплате компенсации. Защищенные вкладчики могут получить выписки со счета по сберегательным счетам в головном офисе "Muğan Bank", расположенном по адресу: Баку, Наримановский район, ул. Ахмеда Раджабли, 21Б.

При обращении в соответствующие филиалы ABB и "Kapital Bank" для получения компенсации вкладчики в соответствии с процедурами выплаты компенсаций должны представить в заявлении договор вклада, сберегательную книжку или иные документы, удостоверяющие вклад, и их копию в порядке, предусмотренном законодательством, а также документ, удостоверяющий личность вкладчика. При обращении представителя вкладчика за возмещением ему необходимо предъявить к указанным документам нотариально удостоверенную доверенность.

В соответствии с законом "О страховании вкладов", по застрахованному вкладу будет выплачена компенсация в размере до 100 процентов застрахованного вклада, но не превышающего 100 тысяч манатов, а размер возмещения денежных средств на банковских счетах, открытых физическими лицами в связи с предпринимательской деятельностью, не будет превышать 20 тысяч манатов.

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