Бельгия увеличила климатическое финансирование примерно до 150 миллионов евро - премьер-министр Бельгии

ДУБАЙ /Trend/ - Бельгия увеличила климатическое финансирование примерно до 150 миллионов евро, сосредоточив усилия на биоразнообразии и устойчивом развитии.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо в ходе Всемирного саммита по действиям в области климата, организованного в рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP28.

"Этот COP является самым важным, потому что пришло время воплотить наши слова и обещания в действия, поговорить о решениях, а не о проблемах. Еще есть время поговорить о надежде, а не о страхе. Наука говорит нам, что, если не будет немедленного, быстрого и крупномасштабного сокращения выбросов парниковых газов, ограничение глобального потепления 1,5 градусами будет недостижимо", - заявил он.

Де Кроо отметил, что в этом году в возобновляемую энергетику во всем мире была инвестирована рекордная сумма в 340 миллиардов евро.

"Мы мобилизуем 100 миллиардов долларов США на климатическое финансирование. Аналитики полагают, что выбросы углекислого газа достигнут пика в ближайшие годы.

Наши ветряные турбины будут производить морскую электроэнергию, чтобы покрыть эквивалент потребления электроэнергии 5 миллионов домохозяйств. Мы совершаем революцию в водородной промышленности с помощью передовых технологий", - добавил он.

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