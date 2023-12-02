США сделали крупнейшие климатические инвестиции в истории страны - Камала Харрис

ДУБАЙ /Trend/ - США сделали крупнейшие климатические инвестиции в истории страны.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказала Камала Харрис, вице-президент США в ходе Всемирного саммита по действиям в области климата, организованного в рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP28.

«Два года назад Президент Джо Байден заявил о своих амбициях. С тех пор Соединенные Штаты превратили амбиции в действия. Мы сделали крупнейшие климатические инвестиции в истории нашей страны. Некоторые говорят, что в ближайшие 10 лет мир получит примерно триллион долларов. В результате сегодня по всей территории Соединенных Штатов мы строим и расширяем сотни заводов по производству солнечных, ветровых турбин, электромобилей и аккумуляторов. Мы прокладываем тысячи миль линий электропередачи высокого напряжения, чтобы доставлять чистую энергию во все уголки нашей страны. И мы снижаем выбросы не только в энергетике и транспорте, но и в промышленности, сельском хозяйстве, зданиях и строительстве. Мы также инвестируем в устойчивость и адаптацию, чтобы восстановить наши береговые линии, водно-болотные угодья и леса, а также сделать сообщества более устойчивыми к экстремальным погодным условиям, вызванным климатом», - сказала она.

Харрис отметила, что в глобальном масштабе Соединенные Штаты находятся в авангарде расширения международных усилий в этой сфере.

«Только в этом году мы увеличили наши взносы на более чем девять с половиной миллиардов долларов. Сегодня я также с гордостью объявляю о новом взносе в размере 3 миллиардов долларов в Зеленый климатический фонд, который помогает развивающимся странам инвестировать в устойчивость, чистую энергию и экологические решения. Сегодня мы на деле демонстрируем, как мир может и должен справиться с этим кризисом. Это решающий момент для наших коллективных действий. Нам предстоит еще очень много работы. И дальнейший прогресс невозможен без борьбы во всем мире. Есть те, кто стремится замедлить наш прогресс. Лидеры, которые отрицают науку о климате, откладывают действия по борьбе с изменением климата», - сказала она.

Харрис отметила что нужно сделать больше, чтобы сохранить цель в 1,5 градуса по Цельсию.