SOCAR взяла на себя обязательство сократить выбросы метана до нуля к 2035 году - министр

ДУБАЙ /Trend/ - Азербайджанская государственная нефтяная компания (SOCAR) взяла на себя добровольное обязательство сократить выбросы метана до нуля к 2035 году.

Как сообщает в субботу Trend, об этом министр экономики, председатель наблюдательного совета SOCAR Микаил Джаббаров заявил журналистам в кулуарах всемирного саммита по действиям в области климата, организованного в рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP28.

По его словам, SOCAR подписала соответствующие документы по этому поводу.

"В этой области в качестве основного направления будет реализован ряд технико-технологических мероприятий по сокращению выбросов метана, образующихся при добыче нефти и газа. Это отражает как внимание к климатическим темам в Азербайджане, так и одну из самых больших целей, поставленных в рамках этой глобальной конференции",- отметил министр.

Министр отметил, что на мероприятии были представлены работы и проекты, связанные с вопросами климата в Азербайджане, инициативы, выдвинутые Азербайджаном, объявление Президентом освобожденных от оккупации территорий зонами "зеленой энергии", активная роль Азербайджана в реализация ряда региональных инициатив и стремление привлечь внимание к вопросам находящимся на повестке.

Он добавил, что в то же время в экономике страны отражены такие вопросы, как устойчивость обеспечения зеленого перехода, увеличение возобновляемых источников энергии, с одной стороны, и экономическая эффективность, с другой, а также создание условий для вложения частных инвестиций в эти отрасли.

"Азербайджан подписал соглашения и меморандумы о строительстве солнечных и ветряных электростанций с различными компаниями и инвесторами по всему миру. Последним из них является подписанный в октябре между SOCAR и компанией «Масдар» ОАЭ на строительство солнечной и ветряной электростанций общей мощностью 1 гигаватт. Мы считаем, что Азербайджан досрочно достигнет поставленных целей или целевых показателей, цели по доведению доли возобновляемых источников энергии в нашем общем энергетическом балансе к 2030 году",- отметил также М.Джаббаров.

М.Джаббаров напомнил, что по инициативе Азербайджана две недели назад в Баку была проведена совместная встреча с участием министров энергетики Азербайджана, Узбекистана и Казахстана. Основной целью этой встречи было обсуждение возможностей экспорта и обмена возобновляемых источников энергии, производимых в Азербайджане и странах Центральной Азии, таких проектов, как строительство энергетического кабеля, соединяющего берега Каспийского моря.

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