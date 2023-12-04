В Баку проходит I встреча образовательных учреждений ОЭС по туризму

БАКУ /Trend/ - 4-5 декабря в Баку проходит "I встреча образовательных учреждений по туризму стран-членов Организации экономического сотрудничества", организованная совместно Государственным агентством по туризму Азербайджанской Республики и Организацией экономического сотрудничества (ОЭС).

Как сообщает в понедельник Trend, во встрече принимают участие официальные представители государств и представители туристических образовательных учреждений из 9 стран-членов ОЭС, включая Азербайджан, Турцию, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан, Таджикистан, Иран и Пакистан, а также представители Всемирной туристской организации ООН.

Выступая на мероприятии, председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев отметил, что человеческие ресурсы и качественный кадровый потенциал являются одними из важнейших факторов, влияющих на развитие туризма, основной целью туристического образования является обеспечение человеческого капитала с необходимыми знаниями и навыками для всех подотраслей туризма. Он отметил, что в настоящее время в сфере туризма в Азербайджане работают десятки тысяч человек, однако, учитывая постоянное развитие отрасли, в туристическом секторе всегда есть спрос на высококвалифицированные, хорошо обученные и квалифицированные кадры. Фуад Нагиев в своем выступлении также упомянул, что в Карабахском университете, который будет создан по распоряжению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева на освобожденных от оккупации территориях, предусмотрены и специальности, связанные с туризмом.

В своем выступлении Генеральный секретарь ОЭС Хусрав Нозири отметил важность сотрудничества в области туристского образования для развития регионального туризма, в связи с чем "I встреча образовательных учреждений по туризму стран-членов Организации экономического сотрудничества" стала знаменательным событием. Он также подчеркнул работу, проделанную в последние годы в Азербайджане в сфере туризма, и имеющийся богатый потенциал, и напомнил, что город Шуша был выбран туристической столицей на VII встрече высокопоставленных экспертов по туризму и V встрече министров туризма, состоявшейся в октябре текущего года в Ардебиле.

В рамках мероприятия также состоялась двусторонняя встреча между Фуадом Нагиевым и Хусравом Нозири.

Отметим, что на мероприятии пройдут панельные дискуссии на темы "Координация государства, образования и промышленности: лучшие практики в туристском образовании", "Разработка учебной программы: Совершенствование туристского образования для будущего спроса", "Инновации и технологии: новые тенденции в туристском образовании", а также будут представлены презентации высших учебных заведений, предоставляющих туристское образование.

Во второй день мероприятия запланирована организация круглого стола на тему расширения возможностей партнерства по туристскому образованию между странами-членами ОЭС и создания единой сети учреждений туристского образования, а также принятие "Бакинской декларации", в которой отражено намерение развивать сотрудничество в различных сферах туристского образования и проводить подобные встречи на постоянной основе.

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