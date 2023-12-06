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Состоится 6-е заседание межправкомиссии Азербайджан-Великобритания

Экономика Материалы 6 декабря 2023 15:43 (UTC +04:00)
Состоится 6-е заседание межправкомиссии Азербайджан-Великобритания

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - 7 декабря в Баку состоится 6-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительством Азербайджанской Республики и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Как сообщает в среду Trend, на встрече планируется обсудить сотрудничество между двумя странами в деловой сфере, областях энергетического перехода, здравоохранения, инфраструктуры, информационно-коммуникационных технологий, кибербезопасности, цифровой экономики и других сферах.

Отметим, что сопредседателями комиссии являются министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и государственный министр Великобритании по вопросам экспорта лорд Малкольм Оффорд.

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