Кодекс конкуренции Азербайджана принят в третьем чтении

БАКУ /Trend/ - На состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Кодекс конкуренции был вынесен на обсуждение в третьем чтении.

Как сообщает в пятницу Trend, Кодекс конкуренции поступил в Милли Меджлис 7 сентября по законодательной инициативе Президента Азербайджанской Республики.

Проект этого кодекса состоит из 12 глав и 84 статей.

Кодекс определяет общие основы обеспечения, защиты и развития свободной и здоровой конкуренции в Азербайджанской Республике, государственного контроля за соблюдением конкурентного законодательства, регулирования в сфере конкуренции, организационно-правовые основы государственного регулирования естественных монополий, права и обязанности субъектов рынка, а также устанавливает ответственность за нарушение конкурентного законодательства.

После обсуждения проект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

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