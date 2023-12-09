Товарооборот между Азербайджаном и Таджикистаном вырос за год

БАКУ /Trend/ - Товарооборот между Азербайджаном и Таджикистаном в январе - октябре 2023 года составил 5,183 миллиона долларов США (0,1 процента от суммарного азербайджанского внешнеторгового оборота со странами СНГ), сообщает Trend.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот между Азербайджаном и Таджикистаном в отчетный период 2023 года вырос на 26,23 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года (4,106 миллиона долларов).

Азербайджанский экспорт в Таджикистан в январе - октябре 2023 года составил 4,602 миллиона долларов, что на 14,93 процента больше показателя аналогичного периода 2022 года (4,004 миллиона долларов).

Азербайджанский импорт из Таджикистана в отчетный период 2023 года составил 581,1 тысячи долларов, что в 5,69 раза больше показателя аналогичного периода 2022 года (102 тысячи долларов).

Напомним, что внешнеторговый оборот Азербайджана по итогам января - октября 2023 года сократился на шесть процентов, или 2,778 миллиарда долларов по сравнению с аналогичным периодом 2022 года - с 46,299 миллиарда до 43,52 миллиарда долларов.

В структуре внешнеторгового оборота на экспорт пришлись 29,345 миллиарда долларов, что на 5,365 миллиарда долларов, или 15,46 процента меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Доля экспорта во внешнеторговом обороте составила 67,43 процента против 74,97 процента годом ранее.

Импорт Азербайджана в отчетный период вырос в годовом исчислении на 2,586 миллиарда долларов, или 22,32 процента - с 11,587 миллиарда долларов до порядка 14,174 миллиарда долларов. Доля импорта во внешнеторговом обороте составила 32,57 процента против 25,03 процента годом ранее.

В результате в отчетный период сальдо внешнеторгового оборота, оставшись положительным, сократилось в годовом исчислении на более чем 7,952 миллиарда долларов, или 34,39 процента - до 15,171 миллиарда долларов против 23,123 миллиарда долларов в отчетном периоде 2022 года.