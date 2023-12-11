Пришло время высказаться по поводу ископаемого топлива - министр энергетики Франции

ДУБАЙ /Trend/ - Пришло время высказаться по поводу ископаемого топлива.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказала в ходе конференции COP28 в Дубае (ОАЭ) министр окружающей среды и энергетики Франции Барбара Помпили.

Она отметила, что Франция поддерживала эту инициативу с самого начала.

По словам министра, участников этой инициативы становится все больше и больше из старых регионов мира.

«Настал момент действовать, договориться, амбициозно и четко формулировать вопросы по ископаемому топливу. На национальном уровне Франция в 2017 году взяла на себя амбициозные обязательства по запрету новой разведки и эксплуатации ископаемого топлива и завершению разработки сырья», - сказала Помпили.

Как отметила министр, снижение выбросов не может быть использовано для отсрочки действий, которые необходимы для поэтапного отказа от производства и потребления ископаемого топлива.

«Переход от ископаемого топлива должен быть справедливым и упорядоченным. Этот процесс должен быть управляем, чтобы быть успешным. Мы не можем просить страны выбирать между своим развитием и изменением климата. И мы считаем, что есть способ удовлетворить потребности в доступе к энергии и экономическом росте», - добавила она.

Конференция COP28 в этом году прошла в Дубае. Собравшая около 100 000 делегатов, COP28 стал крупнейшим мероприятием в истории ООН. Во встрече на высшем уровне, организованной в рамках конференции, приняли участие более 120 глав государств и правительств. Президент Ильхам Алиев впервые принял участие в данном мероприятии.