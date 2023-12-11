Названо количество транспорта, ожидающего проезда на таможенных постах Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На таможенном посту "Астара" ожидают выезда 250 грузовиков, "Билясувар" - 50, "Красный Мост" - 1126, "Мазымгара" - 55, "Самур" - 61. На таможенном посту "Ханоба" очередей нет.

Как сообщили Trend в понедельник в Агентстве автомобильного транспорта Азербайджана, в настоящее время наибольшее количество транспортных средств ожидает выезда на таможенно-пограничном пункте пропуска "Красный Мост".

Причиной этого является ограничение в связи с погодными условиями для движения крупнотоннажных и тяжеловесных транспортных средств на таможенно-пропускном пункте "Верхний Ларс" между Россией и Грузией. Эти грузовики, которые должны были проехать между двумя соседними странами, в настоящее время продолжают движение через Азербайджан.

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