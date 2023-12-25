В Азербайджане в обменных пунктах запрещены исключительно однонаправленные операции

БАКУ /Trend/ - В обменных пунктах в Азербайджане не допускается совершение "только покупок" или "только продаж", за исключением случаев, когда в течение операционного дня сохраняются средства в иностранной валюте или национальной валюте.

Как сообщает в понедельник Trend, информация об этом содержится в "Положении о проведении валютообменных операций лицами, имеющими лицензию на валютообменную деятельность, и контроле валютообменной деятельности", подписанном председателем Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талехом Казымовым.

Отметим, что помимо этого в положении говорится, что операции по обмену валюты будут осуществляться исключительно наличным расчетом и по поручению клиентов. В обменном пункте наличная иностранная валюта будет продаваться клиенту сверх эквивалента в 500 долларов США. При покупке у клиента сверх эквивалента в 10 тысяч долларов США потребуется предоставление документа, удостоверяющего личность.

Дневной лимит операций по обмену валюты с физическим лицом в обменном пункте установлен в размере 20 тысяч манатов и эквивалентной суммы.

Помимо минимальных требований, установленных законом о программах внутреннего контроля по борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и борьбе с финансированием терроризма, лица, получившие лицензию на валютообменную деятельность и осуществляющие операции на сумму более 20 тысяч манатов или эквивалентную сумму в течение календарного года, должны соблюдать соответствующие внутренние правила и процедуры, включая требования к применению усиленных мер по обеспечению соответствия клиентов в отношении физических лиц и механизмов внутреннего контроля за соблюдением этих требований.

Пункты обмена валюты могут быть организованы в аэровокзальных комплексах аэропортов (зона I группы), крупных торговых центрах, гостиницах, вокзалах и портах (зона II группы), а также в виде киосков, отдельных зданий и участков зданий с выходом на улицу (зона III группы).

Перевозка денежных средств от 20 тысяч манатов (или эквивалента) до 200 тысяч манатов (или эквивалента) валютно-обменным пунктом будет осуществляться в сопровождении службы вооруженной охраны. Перевозка денежных средств свыше 200 тысяч манатов (или эквивалента) будет осуществляться лицами, предоставляющими услуги по инкассации, с обеспечением вооруженной охраны.

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