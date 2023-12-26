Названо количество грузовых автомобилей, ожидающих выезда на ТПП Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На таможенном посту "Красный мост" на азербайджано-грузинской границе в настоящее время ожидают выезда 508 грузовых автомобилей.

Об этом во вторник Trend сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана.

Согласно информации, на таможенно-пограничном пункте пропуска "Билясувар" ожидают выезда 45 грузовых автомобилей, "Мазымгара" - 58, "Самур" - 37, "Ханоба" - 15 грузовых автомобилей, на ТПП "Астара" ожидающего выезда транспорта нет.

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