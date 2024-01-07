БАКУ /Trend/ - Своп туркменского газа через Иран в Азербайджан временно приостановлен.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом сообщила Национальная газовая компания Ирана (NIGC).

Было отмечено, что в настоящее время между Туркменистаном и Азербайджаном ведутся переговоры о возобновлении газового свопа.

Добавим, что 28 ноября 2021 года в столице Туркменистана Ашхабаде было подписано соглашение о свопе туркменского газа в Азербайджан через Иран. Согласно договору, в год будет свопироваться 1,5-2 миллиарда кубометров газа. Реализация договора началась с 1 января 2022 года.

В прошлом году по иранскому календарю (21 марта 2022 года - 20 марта 2023 года) через Иран в Азербайджан поставлялось в среднем 4,5 миллиона кубометров туркменского газа в день.

По данным иранской стороны, с 21 марта по август 2023 года газовый своп вырос до 10 миллионов кубометров в день.

Отметим, что туркменский газ импортируется в Иран на северо-востоке Ирана, такой же объем газа на северо-западе передается в Азербайджан. Иран пытается восполнить дефицит газа на севере и северо-востоке страны за счет газового свопа преимущественно в зимний период.

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