Обзор валютного рынка Азербайджана за прошлую неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам прошлой недели официальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в понедельник Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
1 января
|
1,7
|
8 января
|
1,7
|
2 января
|
1,7
|
9 января
|
1,7
|
3 января
|
1,7
|
10 января
|
1,7
|
4 января
|
1,7
|
11 января
|
1,7
|
5 января
|
1,7
|
12 января
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам прошлой недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,0075 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0142 маната и составил 1,8624 маната за евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
1 января
|
1,8766
|
8 января
|
1,8587
|
2 января
|
1,8766
|
9 января
|
1,8625
|
3 января
|
1,8766
|
10 января
|
1,8584
|
4 января
|
1,8766
|
11 января
|
1,8660
|
5 января
|
1,8766
|
12 января
|
1,8662
|
Средний курс за неделю
|
1,8766
|
Средний курс за неделю
|
1,8624
На прошлой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю понизился на 0,0006 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0001 маната и составил 0,0189 маната за рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
1 января
|
0,0188
|
8 января
|
0,0186
|
2 января
|
0,0188
|
9 января
|
0,0186
|
3 января
|
0,0188
|
10 января
|
0,0189
|
4 января
|
0,0188
|
11 января
|
0,0190
|
5 января
|
0,0188
|
12 января
|
0,0192
|
Средний курс за неделю
|
0,0188
|
Средний курс за неделю
|
0,0189
На прошлой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0006 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0008 маната и составил 0,0568 маната за лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
1 января
|
0,0576
|
8 января
|
0,0571
|
2 января
|
0,0576
|
9 января
|
0,0568
|
3 января
|
0,0576
|
10 января
|
0,0567
|
4 января
|
0,0576
|
11 января
|
0,0567
|
5 января
|
0,0576
|
12 января
|
0,0565
|
Средний курс за неделю
|
0,0576
|
Средний курс за неделю
|
0,0568
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