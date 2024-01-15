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Обзор валютного рынка Азербайджана за прошлую неделю

Экономика Материалы 15 января 2024 09:32 (UTC +04:00)
Обзор валютного рынка Азербайджана за прошлую неделю

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - По итогам прошлой недели официальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в понедельник Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару

1 января

1,7

8 января

1,7

2 января

1,7

9 января

1,7

3 января

1,7

10 января

1,7

4 января

1,7

11 января

1,7

5 января

1,7

12 января

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам прошлой недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,0075 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0142 маната и составил 1,8624 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

1 января

1,8766

8 января

1,8587

2 января

1,8766

9 января

1,8625

3 января

1,8766

10 января

1,8584

4 января

1,8766

11 января

1,8660

5 января

1,8766

12 января

1,8662

Средний курс за неделю

1,8766

Средний курс за неделю

1,8624

На прошлой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю понизился на 0,0006 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0001 маната и составил 0,0189 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

1 января

0,0188

8 января

0,0186

2 января

0,0188

9 января

0,0186

3 января

0,0188

10 января

0,0189

4 января

0,0188

11 января

0,0190

5 января

0,0188

12 января

0,0192

Средний курс за неделю

0,0188

Средний курс за неделю

0,0189

На прошлой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0006 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0008 маната и составил 0,0568 маната за лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

1 января

0,0576

8 января

0,0571

2 января

0,0576

9 января

0,0568

3 января

0,0576

10 января

0,0567

4 января

0,0576

11 января

0,0567

5 января

0,0576

12 января

0,0565

Средний курс за неделю

0,0576

Средний курс за неделю

0,0568

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