Обзор валютного рынка Азербайджана за прошлую неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам прошлой недели официальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в понедельник Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару 1 января 1,7 8 января 1,7 2 января 1,7 9 января 1,7 3 января 1,7 10 января 1,7 4 января 1,7 11 января 1,7 5 января 1,7 12 января 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам прошлой недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,0075 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0142 маната и составил 1,8624 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 1 января 1,8766 8 января 1,8587 2 января 1,8766 9 января 1,8625 3 января 1,8766 10 января 1,8584 4 января 1,8766 11 января 1,8660 5 января 1,8766 12 января 1,8662 Средний курс за неделю 1,8766 Средний курс за неделю 1,8624

На прошлой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю понизился на 0,0006 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0001 маната и составил 0,0189 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 1 января 0,0188 8 января 0,0186 2 января 0,0188 9 января 0,0186 3 января 0,0188 10 января 0,0189 4 января 0,0188 11 января 0,0190 5 января 0,0188 12 января 0,0192 Средний курс за неделю 0,0188 Средний курс за неделю 0,0189

На прошлой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0006 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0008 маната и составил 0,0568 маната за лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 1 января 0,0576 8 января 0,0571 2 января 0,0576 9 января 0,0568 3 января 0,0576 10 января 0,0567 4 января 0,0576 11 января 0,0567 5 января 0,0576 12 января 0,0565 Средний курс за неделю 0,0576 Средний курс за неделю 0,0568

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