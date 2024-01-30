Назван ожидаемый вклад новых железорудных месторождений в ВВП Азербайджана (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - С вводом в эксплуатацию железорудных месторождений в Азербайджане вклад в ВВП к 2047 году составит 7,5 миллиарда манатов.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал генеральный директор ООО "Daşkəsən Dəmir Filiz" (дочерняя компания ЗАО "AzerGold") Джейхун Алиев в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год.

Он отметил, что по оценкам "Boston Consulting Group", инвестиционная стоимость проекта "Daşkəsən Dəmir Filiz" составляет 1,7 миллиарда манатов

"С вводом в эксплуатацию месторождений железной руды прогнозируемый вклад в ВВП до 2047 года составляет 7,5 миллиарда манатов. Кроме того, учитывая прямой и косвенный эффект на развитие ненефтегазового сектора Азербайджана данного проекта, прогнозируется создание тысяч постоянных рабочих мест, что соответственно позитивно отразится на показателе занятости Гянджа-Дашкесанского экономического района", - добавил он.

По его словам, наряду с положительным экономическим и социальным эффектом, относительно низкое среднее содержание железа в рудных породах, отсутствие прямого выхода страны к мировому океану и другие факторы в некоторой степени усложняют реализацию проекта.

"Однако, несмотря на это, наблюдается достаточный интерес со стороны иностранных инвесторов к проекту. С целью обеспечения финансирования проекта с высокой инвестиционной стоимостью без дополнительной нагрузки на государственный бюджет ЗАО "AzerGold" в настоящее время ведет переговоры с рядом крупных потенциальных компаний-партнеров. После оценки предложений и условий всех заинтересованных сторон будет принято решение о реализации проекта в наиболее выгодной для страны и народа форме", - добавил он.

Отметим, что в 2020 году соответствующими распоряжениями Президента Азербайджанской Республики работы, связанные с вводом в эксплуатацию железорудного участка "Дашкясян", были поручены ЗАО "AzerGold". ООО "Daşkəsən Dəmir Filiz", учрежденное в связи с проектом в качестве дочерней компании, начало подготовку к эксплуатационным работам. В связи с этим на начальном этапе были проведены исследования по оценке минеральных ресурсов на двух месторождениях комплекса "Дашкясян" - "Северо-Запад" и "Юго-Восток". В результате по обоим месторождениям был достигнут прирост на 69,7 млн. тонн ресурсов, содержащихся в недрах земли. Таким образом, общая масса рудных запасов по всем месторождениям железорудного участка "Дашкясян" была доведена до 309,16 млн. тонн.

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